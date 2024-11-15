Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, yerel basında görev yapan Kanal Fırat muhabiri Semra Demirelli’ye yönelik silahlı saldırıyı kınadı. Vali Hatipoğlu yaptığı açıklamada, bu tür saldırıların yalnızca bireylere değil, aynı zamanda toplumun köklü kültürüne ve aile yapısına ağır bir darbe olduğunu vurguladı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, "Fırat Televizyonu Muhabiri Semra Demirelli’ye yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kadınlarımıza yapılan bu tür saldırılar, yalnızca bireyleri hedef almakla kalmayıp, toplumumuzun köklü kültürüne ve aile yapısına da ağır bir darbe vurmaktadır. Şiddetin hiçbir türüne asla izin vermeyeceğiz. Güvenlik güçlerimizle birlikte bu tür olayların bir daha yaşanmaması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Semra Demirelli kızımızın, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisine, ailesine ve basın camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.