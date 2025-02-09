Elazığspor-Artı Değer Vanspor müsabakasında saha içi ve dışında yaşanan olaylarla ilgili Elazığ Valiliği açıklama yaparak, "Yaşanan bu üzücü olayın sorumluları tespit edilmiş ve sorumlular hakkında ivedilikle yasal işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 21. haftasında Çimentaş Elazığspor, evinde konuk ettiği Artı Değer Vanspor’u 2-1 mağlup etti. Saha içi ve dışında meydana gelen olaylarla ilgili Elazığ Valiliği açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "08.02.2025 Cumartesi günü ilimizde yapılan Çimentaş Elazığspor - Van Büyükşehir Belediyespor futbol müsabakası nedeniyle alınması gerekli güvenlik önlemleri Valiliğimizce alınmış ve uygulanmıştır. Ancak, alınan bütün önlemlere rağmen saha içinde ve saha dışında sporun centilmenlik ruhuna yakışmayan olaylar federasyon temsilcileri ve güvenlik güçlerimizce gerekli tespit tutanaklarıyla kayıt altına alınmıştır. Ayrıca misafir takım kafilesini taşıyan araç güvenlik tedbirleri altında seyir halindeyken şehir merkezi dışında taşlı saldırıya uğramıştır. Yaşanan bu üzücü olayın sorumluları tespit edilmiş ve sorumlular hakkında ivedilikle yasal işlem başlatılmıştır. Spor; dostluk, centilmenlik ve fair-play ruhu üzerine kuruludur. Saha içindeki rekabet ve sonuçlar sahada kalmalı ve asla şiddete dönüşmemelidir. Tahrik ve saldırı hangi taraftan gelirse gelsin kabul edilemez. Spor sahalarında ve dışında gerçekleşen hiçbir şiddet olayına fırsat verilmeyecek, toplumsal düzenin, birlik ve beraberliğin zedelenmesine yönelik davranışlara müsamaha gösterilmeyecektir. Spor kültürümüze, kulüplerimize ve şehirlerimize zarar veren bu tür olaylara karşı, sporun birleştirici gücüne inanan ve fair-play anlayışını benimseyen herkesin duyarlı olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Yaşanan olaylardan duyduğumuz üzüntüyle birlikte Van Büyükşehir Belediyespor sporcu ve teknik heyetine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sporun centilmenlik ruhuna yakışmayan bu tür davranışlara karşı taviz verilmeyeceğini bir kez daha vurguluyor, tüm taraftarlarımızı sağduyuya davet ediyoruz" denildi.