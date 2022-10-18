Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası açıklama yapan Elazığ Valiliği, olumsuz herhangi bir ihbarın bulunmadığını ve tarama çalışmalarımın devam ettiğini bildirdi.

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası açıklama yapan Elazığ Valiliği, olumsuz herhangi bir ihbarın bulunmadığını ve tarama çalışmalarımın devam ettiğini bildirdi.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Sivrice ilçesi Doğanbağı köyünde 18/10/2022 tarihinde saat 06:31’de 3.9 (ML) büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibariyle ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.