Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Valilikten yapılan açıklamada, AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00.05’te merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre; Sivrice ilçemizde 15/10/2024 tarihinde saat 00.05’te 4,4 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında saat 00.16 itibarıyla ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir” denildi.