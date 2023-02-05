Elazığ’da iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı sonrası valilikten ‘çığ tehlikesi ile tipi’’ uyarısı geldi.

Elazığ’da iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı sonrası valilikten ‘çığ tehlikesi ile tipi’’ uyarısı geldi.

Elazığ’da iki gündür belli aralıklarla yağan ve bugün öğleden sonra etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Elazığ Valiliği’nden ‘çığ tehlikesi ve fırtına’ uyarısı geldi. Valilikten yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde buzlanma ve don olayı, yüksek ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi ile tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulunularak, oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.