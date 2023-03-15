Elazığ Valiliği, şehir genelinde etkili olan sağanak yağıştan dolayı vatandaşları uyardı.

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Şehrimizde etkisi devam eden şiddetli sağanak yağış nedeniyle vatandaşlarımızın, sel, su, baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım düşmesi, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı, dere yataklarından uzak durmaları, mecburi olmadıkça trafiğe çıkmamaları, bodrum ve zemin katta ikamet eden vatandaşlarımızın dikkatli olmaları, deprem nedeniyle tahliye edilen binalar ve metruk yapılardan uzak durmaları önem arz etmektedir” denildi.