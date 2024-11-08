Elazığ Valiliğı, meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını bildirdi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre; ilimizde 8 Kasım 2024 tarihinde saat 17.04’de 5.0 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında saat 17.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir" denildi.