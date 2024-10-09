Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen Antalya YÖREX Fuarına katıldı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’in açılışı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve eski Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. Aralarında Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasının da bulunduğu 400’ün üzerinde katılımcı ile Anadolu’nun yöresel ürünleri fuarda ziyaretçileriyle buluşuyor.

Fuarın açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, coğrafi işaret tescil belgesi almış ürünlerin yüzde 45’ine yakının oda ve borsalar sayesinde olduğunu kaydetti. Fuarda coğrafi işaret almış yöresel ürünlerin tanıtıldığı stantla katılan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ilgi odağı oldu.

YÖREX Fuarına güçlü bir ekip ve görselliği ile ilgi odağı olan bir stantla katıldıklarını ifade eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, ’’İlimizin ekonomik kalkınmasının önemli bir adımı olan yöresel ürünlerimizin üretimi, işlenmesi, paketlenmesi ve markalaşması adına öncül çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Elazığ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ETAK) projemizle başta Baskil kayısımız olmak üzere coğrafi işaretli ürünlerimizi tanıtmak adına fuarlara katılım sağlıyoruz. Bu kapsamda bu yıl 13’üncüsü yapılan Antalya YÖREX Fuarına da ilimiz adına katılarak ürünlerimizin tanıtımına katkıda bulunduk. Standımızı başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve eski Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere çok sayıda davetli, oda ve borsa başkanlarımız, bürokratlarımız ve hemşerilerimiz ziyaret ederek olumlu düşünce ve takdirlerini ilettiler. Şehrin tanıtımı ve ürünlerimizin markalaşma sürecine katkılarımız bundan sonra da devam edecek. Fuar, 13 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini kabul edecek. Ben bu vesileyle Antalya ve civar illerde ikamet eden hemşerilerimizi standımıza davet ediyorum’’ dedi.