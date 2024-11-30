Altyapı çalışmaları nedeniyle Elâzığ-Tatvan demir yolu hattının 3-9 Aralık 2024 tarihleri arasında tren trafiğine kapatılacağı bildirildi. Bu süreçte Van Gölü Ekspresi seferlerinin Elazığ’da sonlandırıp 5 Aralık’ta yeniden hareket edeceği, ayrıca Elazığ-Tatvan arasında planlanan 4 bölgesel tren seferinin iptal edildiği açıklandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), altyapı çalışmaları nedeniyle Elazığ-Tatvan demir yolu hattının 3-9 Aralık 2024 tarihleri arasında 6 gün süreyle tren trafiğine kapatılacağını duyurdu. Bu süre zarfında bazı tren seferleri iptal edilecek veya güzergahları değiştirilecek. Yapılan açıklamada ise, "Van Gölü Ekspresi, 3 Aralık 2024 tarihinde Ankara’dan hareket ederek seferini Elazığ’da tamamlayacak. Tren, 5 Aralık 2024 tarihinde yeniden Elazığ’dan hareket edecek Elazığ-Tatvan arasında işleyen bölgesel trenler, 3 ve 6 Aralık’ta Elazığ’dan çıkan, 4 ve 7 Aralık’ta ise Tatvan’dan çıkan olmak üzere toplam 4 sefer iptal edilmiştir. Yolcuların mağduriyet yaşamaması adına seyahat planlarını bu doğrultuda düzenlemeleri önemle rica edilir” denildi.