TFF Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Lig’de hafta sonu oynanacak olan maçların hakemlerini atadı.

TFF Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Lig’de hafta sonu oynanacak olan maçların hakemlerini atadı.

TFF 3. Lig’de hafta sonu oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan atamaya göre TFF 3. Lig 1. Grup’un 12. haftasında cumartesi günü saat 14.00’te Doğukent Stadı’nda oynanacak olan Entegre Solar Elazığspor - 1922 Konyaspor maçını Kocaeli Bölgesi’nden C Klasman Hakemi Abdulbaki Ayyıldız yönetecek. Ayyıldız’ın yardımcılıklarını Yalova Bölgesi’nden Uğur Akalp ile Melih Tan yapacak. Müsabakanın 4. Hakemi ise Bursa Bölgesi’nden Alperen Aksu olacak.

23 Elazığ FK’nın ise TFF 3. Lig 2. Grup’un 12. haftasında deplasmanda Bulvarspor ile oynayacağı maçı İzmir Bölgesi’nden C Klasman Hakemi Levent Balcı yönetecek. Balcı’nın yardımcılıklarını Antalya bölgesinden Vedat Güneş ile Deybet Gök yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak yine İzmir bölgesinden Barış Asım Ünal görev yapacak. Cumartesi günü saat 14.00’te başlayacak olan maç Bulvar Mimar Kubilay Köse Stadı’nda oynanacak.