TFF 3. Lig 1. Grubun 6. haftasında ES Elazığspor’un evinde Yeni Mersin İdman Yurdu ile oynayacağı maçı Ankara bölgesinden C klasman hakemi Burak Demirkıran yönetecek.

TFF 3. Lig 1. Grubun 6. haftasında ES Elazığspor’un evinde Yeni Mersin İdman Yurdu ile oynayacağı maçı Ankara bölgesinden C klasman hakemi Burak Demirkıran yönetecek.

ES Elazığspor’un TFF 3. Lig 1. Grubun 6. haftasında evinde oynayacağı Yeni Mersin İdman Yurdu maçının hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre, Yeni Mersin İdman Yurdu - Entegre Solar Elazığspor maçını Ankara bölgesinden C klasman hakemi Burak Demirkıran yönetecek. Burak Demirkıran’ın yardımcılıklarını Zonguldak bölgesinden Sinan Günaydın ve Kayseri bölgesinden Hacı Mehmet Ekmekyermez yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Kastamonu bölgesinden Deha Emre Kebapçı olacak. Müsabaka cumartesi günü saat 14.00’da Doğukent Stadında oynanacak.

TFF 3. Lig 2. Gruptaki bir diğer Elazığ ekibi Elazığ Karakoçan FK’nın ise 15 Ekim Pazar günü saat 15.00’da 7 Eylül Stadında Turgutluspor ile oynayacağı müsabakada Konya bölgesinden C klasman hakemi Ahmet Resuloğlu düdük çalacak. Resuloğlu’nun yardımcılıklarını Antalya bölgesinden Cihad Buyurgan ile Fırat Olgun yapacak. Müsabakanın 4. hakemi yine Antalya bölgesinden Mazlum Doğan Batur olacak.