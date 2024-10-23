Elazığspor ve 23 Elazığ FK’ya hafta sonu oynanan maçlarda puan kaybeden Arnavutköy Belediyespor ile Muşspor, teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Çimentaş Elazığspor’a geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçta 5-0 mağlup olan Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor ile 23 Elazığ FK’yla evinde golsüz berabere kalan Muşspor, teknik direktörleriyle yollarını ayırdığını açıkladı. Elazığ ekiplerine puan kaptıran iki kulüp teknik direktörleri İlker Püren( Arnavutköy Belediyespor) ve Yavuz İncedal (Muşspor) ile yollarını ayırdığını duyurdu.