C Grubu’nu 1. sırada tamamlayan Elazığ İl Özel İdare, çeyrek finalde İzmit Belediyepor’la eşleşirken, 2. olan Elazığ Basketbol Kulübü, Tarsus Belediyesi ile eşleşti. Müsabakalar 17 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Eşleşmeler belli oldu

Eskişehir’in ev sahipliğindeki Kadınlar Federasyon Kupası karşılaşmalarında grup aşamaları tamamlandı. Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu ve Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda düzenlenen Kadınlar Federasyon Kupası’nda Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Tourism X Boğaziçi Basketbol, Elazığ İl Özel İdare, İzmit Belediyespor, BOTAŞ Gelişim, Kırklareli Basketbol, Tarsus Belediyesi ve Elazığ Basketbol çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Eskişehir’in ev sahipliği yaptığı Kadınlar Basketbol Federasyon Kupası’nda Elazığ İl Özel İdare ve Elazığ Basketbol Kulübü çeyrek finale yükseldi.

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