Elazığ takımı, Artistik Cimnastik Anadolu Yıldızlar Ligi Grup müsabakalarında birinci olarak Türkiye Yarı Finalleri’ne katılma hakkı elde etti.

Artistik Cimnastik Anadolu Yıldızlar Ligi Grup müsabakaları 12-14 Temmuz tarihlerinde Trabzon’da düzenlendi. Yapılan müsabakalar sonucunda Elazığ takımı sporcuları Çağan Ateş 1., Kerem Çağlı 2. ve Yağız Yıldız 3. oldu. Bireysel başarıların yanı sıra grup birincisi olarak başarı elde eden erkek takımı, Türkiye Yarı Finalleri’nde mücadele etmeye hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Trabzon’da düzenlenen Artistik Cimnastik Anadolu Yıldızları ligi Grup müsabakalarında sporcularımız bireysel olarak ve takım halinde başarı göstererek grup birincisi olmayı başardı. Sporcularımız Türkiye Yarı finallerinde de istikrarlarını sürdürüp ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Başarılarından dolayı sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik eder; Türkiye Yarı Finalleri’nde başarılar dileriz” denildi.