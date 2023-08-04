Elazığ taekwondo takımları hem kızlarda, hem de erkeklerde Türkiye Yarı Finalleri’ne yükseldi.

Analig Taekwondo Grup Müsabakaları 31 Temmuz - 03 Ağustos tarihlerinde Tunceli’de düzenlendi. 7 ilden 75 sporcunun katıldığı müsabakalarda Elazığ’ı temsilen katılan erkek takımı grup ikincisi, kız takımı grup üçüncülüğü elde ederek Mardin’de düzenlenecek olan Türkiye Yarı Finalleri’ne katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Tunceli’ de düzenlenen Analig Taekwondo Grup Müsabakalarında takımlarımızın elde ettiği başarılardan dolayı sporcularımızı ve antrenörlerimiz Akın Keleş, Engin Pamuk ve Nihat Yılmaz’ı tebrik eder Türkiye Yarı Finallerinde başarılar dileriz” denildi.