Kadınlar Hentbol 1. Lig ekibi Elazığ Sosyal Yardımlaşma’dan 5 sporcu milli davet aldı.

Kadınlar Hentbol 1. Lig ekibi Elazığ Sosyal Yardımlaşma’dan 5 sporcu milli davet aldı.

Türkiye U19 ve U17 hentbol milli takımı aday kadroları açıklandı. Açıklanan listelere göre Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Liginde mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK’dan 5 sporcu milli davet aldı. Meriç Kaya ile Eylül Şilan Yalçın U19 milli takımı kadrosuna davet edilirken, Lizge Şık, Şilan Yılmaz ve Hiranur Öztürk’e U17 milli takımından davet geldi. Sporcularının milli takımlara davetinden dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade eden Elazığ SYSK Başkanı ve başantrenörü İsmail Bayraktar, “Başarılar dilerim. Sizinle gurur duyuyorum” dedi.