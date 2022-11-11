Kadınlar Hentbol 1. Ligi A Grubu 5. hafta maçında Elazığ SYSK, deplasmanda Sivas Belediyespor’la karşılaşacak.

Kadınlar Hentbol 1. Ligi A Grubu 5. hafta maçında Elazığ SYSK, deplasmanda Sivas Belediyespor’la karşılaşacak.

Kadınlar Hentbol 1. Liginde mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, hafta sonu Sivas deplasmanına gidiyor. İki yenilgisiz takımın oynayacağı müsabaka öncesi Sivas Belediyespor 8 puanla liderlik koltuğunda otururken, Elazığ SYSK 5 puanla 3. durumda. Cuma günü itibariyle Sivas’a giden sarı - siyahlılarda müsabaka öncesi bir açıklama yapan başantrenör İsmail Bayraktar, ’’Bugüne kadar oynadığımız tüm müsabakalarda ellerinden gelenin en iyisi yapan sporcularımı kutluyorum. Kırşehir Belediyesi iyi bir takım ancak biz onlardan daha iyiydik ve galibiyeti hak etmiştik. Hem sporcularımın hem de hakemlerin yaptığı basit hatalardan dolayı berabere kalarak bir puanla yetindik. Sivas Belediyesi Kırşehir Belediyesini bir sayı ile yenmiş ve ligin güçlü takımlarından olduğunu biliyoruz. Ama biz takım olarak bu maçı kazanmayı çok istiyoruz. Bu maç ligin üst sıralarını belirleyecek önemli bir müsabaka olduğu için Sivas Belediyesi de bu maçı almak için elinden geleni yapacaktır. Takımımızda iki oyuncumuzun hafif sakatlıkları bulunuyor. Umarım her şey istediğimiz gibi gider ve deplasmanda lidere ilk yenilgisini tattırırız. 12 Kasım cumartesi saat 12.30’da Taha Akgül Spor Salonunda oynanacak müsabakaya Sivas’ta yaşayan tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” dedi.