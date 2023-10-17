Kadınlar Hentbol 1. Liginin ilk haftasında deplasmanda Kırşehir Belediyespor ile karşılaşan Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, rakibine 33-27 mağlup oldu.

2023-2024 sezonunda Kadınlar Deplasmanlı Hentbol 1. Liginde mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü sezonun ilk haftasında deplasmanda oynadığı Kırşehir Belediyespor müsabakasını 33-27 kaybetti. Müsabaka sonrası bir açıklama yapan başantrenör İsmail Bayraktar, “Öncelikle rakibimizi centilmence oyunundan dolayı tebrik ederiz . Kendi yaptığımız bireysel hata sayısı çok fazla olunca doğru olarak müsabakayı da kaybettik. Kalecimiz Beyza’nın performansı bizi hep oyunda tuttu Maçı kazanmamız için iki kere elimize fırsat geçti Ancak biz bu fırsatları da değerlendiremedik. Ama bu sonuç kimseyi aldatmasın çünkü çok iyi bir hazırlık devresi geçiremedik. Sporcularımız maç yaptıkça daha iyi olacaklar bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu hafta evimizde ilk haftanın lideri Hammerjack Şahinbey Nurdağıspor’u misafir edeceğiz. Kendi seyircimiz önünde geçen sezon hiç bir maçı kaybetmedik yine kaybetmek istemiyoruz. 22 Ekim 2023 Pazar saat 13.00’da Doğukent 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda oynanacak olan müsabakaya tüm taraftarımızı bekliyoruz” dedi.