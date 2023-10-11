Hentbol Deplasmanlı Kadınlar 1. Liginde mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü 2023-2024 sezonun ilk müsabakası için Kırşehir’e gidiyor.

Kırşehir deplasmanında galibiyet arayacak olan sarı-siyahlılar geçen seneki kadrodan dört oyuncusundan eksik olarak sezona başlıyor. Müsabaka öncesi bir değerlendirme yapan Kulüp Başantrenörü İsmail Bayraktar, ’’Bu hafta deplasmanda karşılaşacağımız Kırşehir Belediyesi Spor Kulübünü çok yakından tanıyoruz. Sezona Süper Lig parolası ile başlayan rakibimiz çok ciddi yatırımlar yaparak iyi oyucuları kadrosuna kattı. Dediğimiz gibi iyi bir takıma karşı oynayacağız onlara saygı duyuyoruz. Ama bizde her zaman olduğu gibi bu maçı da kazanmak için Kırşehir’e gidiyoruz. Evet, bu sezon kadromuzdan çok iyi oyuncuları Süper Lig ve 1.Lig takımlarına göndererek kan kaybettik. Ancak alt yapıdan gelen sporcularımız çok iyi çalışıyorlar. Ben hepsine inanıyor ve güveniyorum. Sezona deplasman galibiyeti ile başlamayı çok istiyoruz. Kırşehir’de yaşayan tüm hemşerilerimizi müsabakaya bekliyoruz. Deplasmanlara gidiş gelişlerimizde Ulaşım Desteği veren Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğluları’na teşekkür ederiz” dedi.

15 Ekim 2023 Pazar günü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Spor Salonunda saat 14.00’da oynanacak müsabakayı Ankara bölgesi A klasman hakemlerinden Murat Çelik ve Cengiz Ömer Çifti yönetecek.