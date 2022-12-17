Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 9. hafta maçında Yozgat ASP’yi konuk eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma, rakibini 34-24 yenerek sezonun ilk yarısını namağlup tamamladı.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 9. hafta maçında Yozgat ASP’yi konuk eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma, rakibini 34-24 yenerek sezonun ilk yarısını namağlup tamamladı.

Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 9. hafta maçında Yozgat Aile Sosyal Politikalar SK ile karşılaştı. 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunun ev sahipliği yaptığı maçta baştan sona etkili olan Elazığ SYSK, ilk devresini 18-12 önde tamamladığı maçı 34-24 kazanarak namağlup unvanını sürdürdü. Sarı-siyahlılarda 11 gol atan Feyza Nur Öztürk, maçın en skorer ismi oldu. Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK aldığı 6 galibiyet, 2 beraberlikle sezonun ilk yarısını 14 puanla 2. sırada tamamladı.