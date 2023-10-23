Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig B Grubu ikinci hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, evinde karşılaştığı Hammerjack Şahinbey Nurdağı’na 1 sayı farkla mağlup oldu.
Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig B Grubu 2. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, Gaziantep ekibi Hammerjack Şahinbey Nurdağı’nı konuk etti. 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonunda oynanan maçın ilk yarısını Elazığ ekibini 15-10 önde tamamlandı. İkinci yarıda toparlanan konuk takım parkeden 25-24’lük galibiyetle ayrılmayı başardı. Sezona 2’de 0’la başlayan Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK’da Fatma Tabanyeli’nin 10 sayısı mağlubiyeti önleyemezken, Gaziantep ekibinde Zelal Karataş 7 gol attı.
Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, grubun 3. haftasında deplasmanda Artvin 7 Mart SK ile karşılaşacak.