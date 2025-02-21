Elazığ’da havacılık sporlarına olan ilgiyi artırmak ve bu alanda yetenekli sporcular yetiştirmek amacıyla 2015 yılında kurulan Elazığ Sportif Havacılık Kulübü, bugüne kadar birçok önemli başarıya imza attı. 42 farklı yarışmaya katılan kulüp, 10 kez ulusal düzeyde etkinliklerde yer aldı ve 11 kupa kazanarak adından sıkça söz ettirdi. Ayrıca, ulusal yarışmalarda mücadele etme hakkı kazandı.

Elazığ Sportif Havacılık Kulübü, 3 deneyimli antrenörle sporcularına eğitim veriyor. Yeni başlayanlardan profesyonellere kadar geniş bir yelpazede eğitim sunan kulüp, güvenli ve teknik açıdan güçlü sporcular yetiştirmeyi hedefliyor. Kulübün eğitimleri, Elazığ merkezde bulunan tepelerde ve Hazarbaba Dağı’nda gerçekleştiriliyor. Elazığ Sportif Havacılık Kulübü, havacılık sporlarında Elazığ’ı en iyi şekilde temsil etmek için farklı organizasyonlarda boy gösteriyor. Kulüp performansıyla dikkat çekerek ulusal yarışmalarda mücadele etme hakkı kazandı. Bu başarı, kulübün Türkiye genelinde de tanınmasını sağlarken, genç sporcular için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu.

Elazığ Sportif Havacılık İl Temsilcisi Kenan Şaksu ve Elazığ Sportif Havacılık Kulübü yamaç paraşütü sporcuları Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren’i makamında ziyaret etti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Elazığ Sportif Havacılık Kulübü, ilimizde havacılık sporlarının gelişimine önemli katkılar sağlayarak birçok başarılı sporcu yetiştirdi. 2015 yılından bu yana katıldığı ulusal ve yerel yarışmalarda elde ettiği derecelerle ilimizi en iyi şekilde temsil eden kulüp, sportif havacılığın yaygınlaşması adına önemli bir rol üstlenmektedir. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, spora ve sporcularımıza her alanda destek vermeye devam edecek, havacılık ve tüm branşlarda gençlerimizin gelişimini teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca İl Temsilcimiz Kenan Şaksu’ya ve Elazığ Sportif Havacılık Kulübü Yamaç Paraşütü sporcularına nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyoruz" denildi.