İzmir Adliyesi önünde 6 yıl önce PKK’lı teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen Polis Memuru Fethi Sekin, memleketi Elazığ’da düzenlenen programla anıldı.

İzmir Adliyesi önünde 6 yıl önce PKK’lı teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen Polis Memuru Fethi Sekin, memleketi Elazığ’da düzenlenen programla anıldı.

İzmir Adliyesinde 5 Ocak 2017’de bölücü terör örgütü PKK mensupları ile çatışmaya giren, teröristleri etkisiz hale getirip onlarca insanın canını kurtaran polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü. Kahramanca mücadele edip şehit düşen Fethi Sekin, şehadetinin 6’ncı sene-i devriyesinde de unutulmadı. Sekin’in Elazığ’ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki kabrinde anma programı düzenlendi. Ardından şehit Fethi Sekin Külliyesindeki programa geçildi. İlk olarak bünyesinde şehidin motosikleti, kıyafetleri ve fotoğraflarının olduğu alan gezildi. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile program başladı. Şiirlerin okunduğu ve sinevizyon gösterimlerinin yapıldığı program, konuşmaların yapılması ile devam etti.

Törende konuşan Elazığ Valisi Ömer Toraman, Fethi Sekin’in atalarından devraldığı bu mirasın hakkını teslim ederek, teröristlerin saldırılarına göğsünü siper edip onları bertaraf ederek vazifesini layıkıyla yerine getirdiğini söyledi. Vali Toraman, "Allah razı olsun, mekanını cennet etsin. Bizim Fethi Sekin ve bütün şehitlere karşı vazifemiz onların bu fedakarlıklarını anlayabilmek, idrak edebilmek. Çok şükür bizim milletimiz şehitlerini de kahramanlarını da unutmaz, bağrına basar, zihninde yaşatır ve nesilden nesle de bunu aktarır. Bu mücadeleler unutulmaz mücadeleler. Bunu tarih kaydetti, kaydediyor. Gelecek nesiller de bu büyük kahramanların fedakarlıklarını ve devletimize ve milletimize yapmış olduklarını öğrenerek, onlar da aynı sorumlulukları taşıyacaklar" dedi.

Şehidin kardeşi Fikriye Sekin ise "Aslında bu kadar çok fazla duygulanacağımı tahmin etmemiştim. Ağabeyimin benim için çok kıymetli olabilir ama çok yakın bir tarihte babamı kaybettim. Ben kendimi bildim bileli hep babacıydım. Onsuz yaşadığımız bir 5 ocak. 5 Ocak 2017’de Fethi ağabeyim hayatının en güzel gününü yaşadı. Çünkü bu dünyada biliyoruz ki hepimiz geçiciyiz ve ahirete bir gün intikal edeceğiz. O intikal bazen çok kötü şekilde olabilir ama bazı insanlar için de o gün kişinin düğün günüdür. Çünkü Fethi ağabeyim 5 ocak 2017’de başta Allah’ın rızasına daha sonra peygamber efendimizin sevgisine ondan sonra da devletimizin vatansever insanlarının övüncünü kazandı” diye konuştu.

Anma programına Elazığ Valisi Ömer Toraman, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Evren, siyasi parti temsilcileri, şehit Fethi Sekin’in ailesi, meslektaşları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.