Muhtarlarla bir araya gelen Elazığ protokolü, depremlerle ilgili sorun ve talepleri dinledi.

Elazığ Valiliği tarafından Ahmet Tevfik Ozan Kongre Merkezi’nde deprem bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ejder Açıkkapı, Prof.Dr. Erol Keleş ve Mahmut Nazırlı, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, merkeze bağlı belde ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda il protokolü, 2020 Elazığ depremi ve 6 Ocak 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında oluşan hak sahipliği, hasar tespit ve konut çalışmalarına dair muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.