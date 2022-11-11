İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Kadına El Kalkamaz’ sloganıyla başlatılan proje çerçevesinde Elazığ’da farkındalık oluşturma amacıyla yaklaşık 4 bin vatandaş polis ekipleri tarafından bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Kadına El Kalkamaz’ sloganıyla başlatılan proje çerçevesinde Elazığ’da farkındalık oluşturma amacıyla yaklaşık 4 bin vatandaş polis ekipleri tarafından bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Elazığ Emniyet Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz tarafından İçişleri Bakanlığımızca, Kadına El Kalkamaz mottosuyla başlatılan proje çerçevesinde farkındalık oluşturma amacıyla yaklaşık 4000 vatandaşımıza konuyla alakalı bilgilendirme yapılarak Resmi Kurum ve Kuruluşların girişlerine, muhtarlık binalarına, otobüs duraklarına kahvehane ve kıraathanelere olmak üzere afişlendirme yapılmış ve konuyla alakalı broşür dağıtılmıştır” denildi.