Elazığ’da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 6 kişi gözaltına alındı.

Elazığ’da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. 28 Ekim’de Diyarbakır yolu polis uygulama alanında durdurulan araçta yapılan aramada 43,66 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan M.A. (25), M.S. (23) ve E.A. (23) gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29 Ekim günü de üç farklı bölgede çarşı ve mahalle bekçilerinin yaya devriye görevi esnasında durdurduğu O.E.’nin (23) üzerinde bir miktar esrar, A.P.’nin (42) sağ elinin içinde kağıda sarılı narkotik madde ve A.B.’de (22) bir miktar esrar ile iki ayrı not kağıdı içerisinde metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.