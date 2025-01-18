Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Elazığ İl Özel İdare ekipleri köy köy gezerek, iklim koşulları dolaylısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının, aç kalmaması için mama dağıtımı yapıyor. Bu çerçevede sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla mama dağıtımı yapan İl Özel İdare katı atık ekibi, zorlu iklim şartlarında hayatta kalmaya çalışan sokak hayvanlarına karşı duyarlılıklarını gösterirken, hayvan sevgisine dikkat çekti.