Elazığ İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar yağışından dolayı kapanan yolların açılması için 116 personel ve 91 araç ile hazır bekliyor.

Elazığ İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar yağışından dolayı kapanan yolların açılması için 116 personel ve 91 araç ile hazır bekliyor.

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri yağacak kar yağışı için hazırlıklarını tamamladı. 116 personel ve 91 aracın desteği ile zorlu kış şartlarında yolları açmak için seferber olan personel, sabahın ilk saatlerinde kendileri için tahsis edilen bölgelere geliyor. Burada gerekli toplantıları yapan ekipler, daha sonra kar yağışı olan bölgelerden gelen ihbarlar için harekete geçiyor. Öncelikli olarak 112 personeli tarafından bildirilen yolları açan ekipler, daha sonra vatandaşların olduğu her bölgeye giderek kardan kapanan yolları açmak için büyük çaba sarf ediyor. Elazığ merkez dahil 10 ilçede 9 bakım evi bulunan İl Özel İdaresi ekipleri, 4 bin 900 kilometrelik alanda vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz demeden çalışmanın zorluğunu yaşıyor.

’’Beklediğimiz kar yağışı yavaş yavaş başladı’’

Bu yıl kar yağışını hasretle beklediklerini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, “Her ne kadar mücadele ederken bizleri yorsa da önemli olan kuraklıktan kurtulabilmemizdir, çünkü bizim bir de yazın içme suyu tedarik etmekle ilgili problemimiz oluşuyor. Çok şükür beklediğimiz kar yağışı yavaş yavaş başladı. İnşallah bu hafta boyunca da bekliyoruz. Kar mücadelesi riskli, vatandaşın ve personelimizin can güvenliği için önemli bir çalışma. Biz yıllardır bu mücadeleyi yürütüyoruz ekiplerimiz de o anlamda profesyonel. İnşallah bu yılı da kazasız belasız bir şekilde sürdüreceğiz. Bizim İl Özel İdaremiz, valimizin talimatları ve yönlendirmeleriyle ve İl Genel Meclisimizle beraber çalışan bir kurum. 2021 ve 2022 yılında ciddi bir makine alımı gerçekleştirdik. Yenilenen iş makinalarımızla bu yıl Bakanımızın izinleriyle valimizin yoğun bir uğraşı sonucu 30 personel daha aldık. Bu da bizi biraz daha güçlendirdi. İnşallah bu yıl da kar mücadelesine devam edeceğiz” dedi.

Karla mücadeleyle ilgili Elazığ merkez dahil 10 ilçede 9 bakım evi olduğunun altını çizen Genel Sekreter Şiş, “O evlerimizde personelimiz hazır bir şekilde karla mücadele için beklemektedirler. Kar mücadelesinde toplamda 116 personel 91 aracımız var. Arkadaşlarımız kar yağdığı anda nerelere gideceklerini biliyorlar. Kar yağışının bitmesinin hemen ardından kar temizleme çalışmalarına başlıyorlar. Kar yağışının şiddetine göre 3 ile 4 gün kapanan yollarımız oluyor onları açmakla mücadele ediyorlar. Kar yağışı geçen yıl çok iyi yağdı. Onda biraz uzun süreli kapalı yollarımız oldu ama Allah’a çok şükür ekiplerimiz kazasız belasız yolları açtılar. Bizim köy yolu olarak 4 bin 900 kilometre civarı kayıtlı köy yolumuz var. Onun haricinde çiftlik yolları da var onları da eklediğimiz zaman çok daha uzun bir yol ağı oluşmuş oluyor. Yolları açarken bizim önceliğimiz ilk önce kar yağışının durmuş olması lazım. Kar yağarken yapılan mücadelenin bir anlamı yok. Acil durumlarda 112’ye yapılan çağrılarla birlikte ekiplerimiz hareket ediyor. Yıllardır bu mücadeleyi yapan tecrübeli ekibimiz var. Yeter ki kar yağsın felaket olmadığı sürece ekip olarak karla mücadeleye hazırız” ifadelerini kullandı.