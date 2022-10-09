Otizmli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek için hazırlanan ’Elazığ Otizmli Bireyler Hakları Ağı’ projesi tanıtıldı.

Otizmli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek için hazırlanan ’Elazığ Otizmli Bireyler Hakları Ağı’ projesi tanıtıldı.

Elazığ’da faaliyet gösteren Fırat Otizm Derneği tarafından hayata geçirilen ve Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından kabul edilen ’Elazığ Otizmli Bireyler Hakları Ağı’ projesinin toplantısı yapıldı. Kentte bir otelde iki gün süren toplantıda birbirinden farklı kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının, aktivistlerin yer aldığı ağ çalışmasında iş birliğinde yapılacak olan çalışmalar ele alındı.

Otizmli bireylere dikkat çekmek ve sorunları ele almak için bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Elazığ Fırat Otizm Derneği Başkanı İrfan Tunç, "Derneğimiz 2019 yılında otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocukların erken çocukluk eğitimi alabileceği, alternatif eğitimler ve terapiler ile ilgili çalışmalar yapmak, eğitim alanında projeler hazırlamak ve yürütmek için kuruldu. Otizm alanında çalışan STK, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği ve çalışmalar yapmak, sosyal hayatlarını kolaylaştırmak için çeşitli projeler yürütmekteyiz. Pandemi süreci sonrasında ilk projemiz Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı çerçevesinde desteklenen ’Elazığ Otizmli Bireyler Hakları Ağı’ adlı projemiz için ilimizde çalışmalarımızı başlattık. 2 gün süren çalışma neticesinde otizmli bireylerin temel haklarını savunmak, otizmli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, sosyal hayata dahil olmalarını sağlama, fırsat eşitsizliğini azaltmak ve sorunların çözüme kavuşması amaçlanmaktadır. Dernek olarak alandaki diğer sivil toplum örgütlerini de dahil ederek yerelimizde daha kapsayıcı ve sürdürülebilir çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.