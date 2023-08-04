Elazığ’da Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Katı Atık Döküm Alanında şuursuz şekilde yakılan atıklar, insan sağlığını tehdit ederken çevreyi kirletmeye de devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayide bulunan firmaların katı atıkları sanayinin içerisinde bulunan katı atık alanlarına dökülmeye devam ederken buraya dökülen atıkların şuursuz yakılması çevreyi büyük oranda kirletmeye devam ediyor. Şehir merkezinden fark edilen siyah dumanları gören vatandaşlar, yangınların bir an önce sonlanmasını talep ederken şuurlu olarak yakılan katı atıkların insan sağlığını da etkilediğini, yetkililerin bu soruna bir çözüm bulması gerektiğini dile getirdi.