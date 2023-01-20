Elazığ İl Müftülüğü tarafından ’Cuma geceleri ailece camide buluşuyoruz’ programı düzenlendi.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından ’Cuma geceleri ailece camide buluşuyoruz’ programı düzenlendi.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından Asr-ı Saadet örneğinin bugüne taşınması, aile fertlerinin yürütülen din hizmetlerinden yeterince istifade edebilmesi, çocuk ve gençlerin cami ve namaz sevgisi kazanmalarını sağlamak, aile içinde sevgi, saygı ve huzuru artırmak için ’Cuma geceleri ailece camide buluşuyoruz’ programı düzenledi. Hamidiye Camisinde düzenlenen ve İl Müftüsü İrfan Üstündağ ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşen program, akşam namazı sonrası Kur’an-ı Kerim tilaveti ve tesbihat ile başladı. Ardından vatandaşlar ile sohbet eden Müftü Üstündağ’ın dua, niyazı ve ardından kılınan yatsı namazı ile program son buldu.