Elazığ merkezli 4 ilde gerçekleştirilen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 30 şüpheli yakalandı, çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildi.

Elazığ merkezli 4 ilde gerçekleştirilen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 30 şüpheli yakalandı, çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı resmi twitter adresinden yapılan açıklamada, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce telefon dolandırıcılarına yönelik 4 farklı ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 30 şüphelinin yakalandığı, çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildiği belirtildi.