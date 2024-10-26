Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın Müzeler Şehri Elazığ Projesi yepyeni bir müzeyle daha taçlandırılıyor. Elazığ Kent Müzesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında düzenlenecek törenle açılıyor.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın Müzeler Şehri Elazığ Projesi kapsamında hayata geçirdiği Harput Musiki Müzesi, Basın Müzesi ve Hoca Hasan Hamam Müzesinin ardından şehir, dördüncü müzesine de kavuşuyor. Kent Müzesi, 29 Ekim Salı günü saat 14.00’te düzenlenecek törenle ziyarete açılacak. Eski şehrin yeni şehre taşındığı ilk yıllarda, 1896 yılında dönemin Valisi Enis Paşa tarafından inşa edilen ve 1984 yılına kadar Elazığ Hükümet Konağı olarak kullanılan daha sonraki yıllarda ise polis karakolu, sergi ve galeri salonu son olarak da Elazığ Valiliği hizmet binası olarak kullanılan tescilli tarihi yapı, 2023 yılında başlatılan restorasyon, teşhir ve tanzim çalışmalarının ardından Kent Müzesi olarak düzenlendi.

Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalarla şehrin ruhunun yaşatıldığı bir mekan olarak düzenlenen iki katlı tarihi yapının zemin katında oluşturulan tematik galeride, tarihi kronoloji on binlerce yıl önceden başlayarak Beylikler Dönemine geliyor. Ardından Osmanlı dönemi ve cumhuriyet dönemi kent belleği, Elazığ eğitim tarihi ile Atatürk ve Elazığ temaları işlenirken, müzenin ikinci katında oluşturulan tematik galeride ise Elazığ dokuma kültürü, Elazığ yemekleri, Elazığ musikisi, Elazığ giyimi, kunduracılık, ahşap ve taş işlemeciliği, şifa ve eczacılık, sarrafçılık, kalaycılık ve bakırcılık, madencilik, endemik bitkiler ve kök boyama, tarım kültürü ile bakkal kültürü minyatür ve modellemelerle hayat buldu.

“Kent Müzemiz şehrimizin simgelerinden biri olacaktır”

Şehrin kültür ve medeniyetini yaşatmak ve gelecek nesillere ulaştırmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Kadim medeniyetimizin eşsiz mirasına sahip çıkarak değerlerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak adına gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçmişten gelen değerlerimizi güzel bir tasarımla hemşehrilerimize sunduğumuz Kent Müzemiz, şehrimizin tarihi ve kültürel mirasını yansıtacak, şehrimizin simgelerinden biri olacaktır. Bu kıymetli projeyi şehrimize armağan etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünde büyük bir heyecan ve mutlulukla gerçekleştireceğimiz açılış törenimize tüm hemşehrilerimizi bekliyorum” dedi.