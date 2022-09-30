Elazığ Karakoçan FK, TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında AH Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Elazığ Karakoçan FK, TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında AH Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak.

TFF 3. Lig 2. Grup 5. haftasında Elazığ Karakoçan FK, AH Iğdır FK’nın konuğu olacak. Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası’nda Ergene Velimeşespor’u eleyerek adını 3. tura yazdıran ve moral bulan mavi-beyazlılar, ligde de kötü gidişata dur demek istiyor. Geride kalan 4 hafta sonunda 1 puanı olan Elazığ Karakoçan FK, Iğdır deplasmanından galibiyet almak istiyor.

2 Ekim Pazar günü saat 14.30’da başlayacak olan ve hakem Erdal Yılmaz’ın düdük çalacağı maça, Iğdır Şehir Stadı ev sahipliği yapacak.