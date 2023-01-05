Elazığ İl Özel İdare, OGM Ormanspor forması giyen Ceren Özdemir’i kadrosuna kattı.

Elazığ İl Özel İdare, OGM Ormanspor forması giyen Ceren Özdemir’i kadrosuna kattı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeniden bir üst lige yükselmeyi hedefleyen bordo-beyazlı takım, Süper Lig ekiplerinden OGM Ormanspor’da forma giyen Ceren Gökdemir’le anlaşmaya vardı. Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak OGM Ormanspor forması giyen Ceren Gökdemir ile anlaşma sağlamıştır. 1992 doğumlu olan ve guard pozisyonunda görev yapan yeni transferimizin kariyerinde, Bursa BŞB, Canik, Nesibe Aydın, Çankaya Ünversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Botaş gibi takımlar bulunuyor. Ceren Gökdemir’e bordo-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz” denildi.