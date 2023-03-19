Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Elazığ İl Özel İdare, ABD’li pivot Yemiyah Morris ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Sezon başında anlaşmaya vardığı Channon Fluker’in transferi, daha sonra anlaşma sağlanan Williams’ın da sakatlık problemleri nedeniyle Elazığ İl Özel İdare, bu sezonki 3. yabancı transferini yaptı. Bordo-Beyazlı ekip, ABD’li pivot Yemiyah Morris ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

1998 ABD Kaliforniya doğumlu olan Morris, kariyeri boyunca hep ABD’de de oynadı. Kolej takımlarının formasını giyen 25 yaşındaki oyuncu son olarak WNBA’in bir alt liginde Bulldogs’ta oynadı ve 25 maçta 191 dakika süre alarak, 3.2 sayı ortalaması yakaladı.

Elazığ İl Özel İdare’ye transfer olarak kariyerinde ilk kez yurt dışına çıkan Yemiyah Morris, bordo-beyazlı formayla ilk maçında İzmit Belediyespor karşısında 20 dakika süre alarak 12 sayı üretti.