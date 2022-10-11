Elazığ İl Özel İdaresi tarafından Kovancılar ilçesine bağlı Akmezra köyünde yapılan içme suyu drenaj ve boru hattı döşeme çalışması tamamlandı.

Elazığ İl Özel İdaresi tarafından Kovancılar ilçesine bağlı Akmezra köyünde yapılan içme suyu drenaj ve boru hattı döşeme çalışması tamamlandı.

Elazığ İl Özel İdaresi tarafından 2022 yılı yatırım programı çerçevesinde çalışmalarına başlanılan Kovancılar ilçesine bağlı Akmezra köyünde 300 metre uzunluğunda 14 metre yüksekliğinde içme suyu drenaj ve boru hattı döşeme çalışması tamamlandı. Yapılan çalışma ile Akmezra köyü sağlıklı içme suyuna kavuşmuş oldu.

Akmezra köyü muhtarı İzzettin Çelik, yapılan çalışmalardan dolayı vatandaşlar adına yetkililere teşekkür ederek, ‘’Devletimiz 1970’li yıllarda büyük bir yatırım yaparak köye içme suyu temin etmek için 10 metre derinliğinde 60 kuyuyu 600 metre tünel sistemiyle birbirine bağlamış sert bir tabakaya kayaya rastlandığı için suyu köye kavuşturulamamıştır. Yıllar önce yapılan bu yatırımın boşa gitmemesi için İl Özel İdaresine müracaat ettik, yaptığımız çalışmayla bu sert tabakayı aştık. Yetkililere şükranlarımı sunuyorum” dedi.