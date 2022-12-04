TKBL’nin bir diğer Elazığ ekibi Elazığ Basketbol ise deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Gelişim’e 65-48 yenildi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 12. haftasında Elazığ İl Özel İdare, Emlak Konut Gelişim’i ağırladı. İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maça etkili başlayan konuk takım ilk periyodu 21-19 önde tamamladı. İkinci periyotta pota altını etkili kullanan Elazığ İl Özel İdare, devreye 45-31 üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta farkı koruyan Bordo-Beyazlılar, bu bölümü de 81-68 önde geçti. Son periyotta hata yapmayan Elazığ ekibi parkeden 81-68 galip ayrıldı. Elazığ İl Özel İdare’de Channon Fluker 37 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Emlak Konut Gelişim’de Berfin Sertoğlu 15 sayıyla takımına katkı sağladı. Haftayı 5. sırada tamamlayan Elazığ İl Özel İdare, gelecek hafta BOTAŞ Gelişim deplasmanına gidecek.

Elazığ İl Özel İdare, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 12. haftasında Emlak Konut Gelişim’i 81-68 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

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