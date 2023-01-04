Elazığ İl Özel İdare Basketbol Takımı, Karşıyaka Çarşı Koleji’nden forvet oyuncusu Şeval Ercan’la anlaştı.

Elazığ İl Özel İdare Basketbol Takımı, Karşıyaka Çarşı Koleji’nden forvet oyuncusu Şeval Ercan’la anlaştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takımı yeniden Süper Lig’e çıkarmayı hedefleyen teknik heyet ve yönetim, bu çerçevede Karşıyaka Çarşı Koleji’nden forvet mevkiinde görev yapan Şeval Ercan’la anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Transfer çalışmalarına devam eden kulübümüz, 1999 doğumlu olan ve forvet pozisyonunda görev yapan Şeval Ercan ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimize, bordo-beyazlı formamız altında, başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.