U17 Türkiye Şampiyonası Final Maçı’nda Ankara ekibi Kavaklıderespor’u penaltı vuruşları sonrası 13-12 mağlup eden Elazığ İl Özel İdare, Türkiye Şampiyonu oldu.

Aksaray’da düzenlenen U17 Türkiye Finalleri’nde şampiyon belli oldu. Rakiplerini eleyerek finale yükselen Elazığ İl Özel İdare ile Ankara Kavaklıtepe finalde karşı karşıya geldi. Aksaray Sentetik Saha’da oynanan maçın ilk yarısı Elazığ ekibinin üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarıda durumu 1-1 yapan Kavaklıtepespor maçı penaltılara taşıdı. Penaltı vuruşları sonrası rakibine 13-12 üstünlük sağlayan Elazığ İl Özel İdare, U17 Ligi’nde Türkiye şampiyonu oldu.