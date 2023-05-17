2022-2023 sezonu U16 Türkiye Şampiyonası 2. kademe maçlarının oynanacağı grup merkezleri belli oldu. Elazığ İl Özel İdare, Sivas Grubu’nda yer aldı.

TFF, 2022-2023 sezonu U16 Türkiye Şampiyonası 2. kademe maçlarının oynanacağı grup merkezlerini açıkladı. 20 takımın katılımıyla 6’şar takımlı Uşak ve Amasya gruplarında 18-21 Mayıs 2023 tarihlerinde ve 4’er takımlı Zonguldak ve Sivas gruplarında ise 19-20 Mayıs 2023 tarihlerinde olmak üzere toplam 4 grupta oynanacak. U-16 Türkiye Şampiyonası 2.kademe müsabakalarına 3 takımla katılacak olan İstanbul ilinin Zonguldak grup merkezine 2 takım, Uşak grup merkezine ise bir takımı ile katılacak. Final müsabakaları ise 2. kademede grup birincisi olan 4 takımın katılımıyla eleme usulüyle oynanacak. İkinci kademe müsabakalarına Sivas’ta çıkacak olan Elazığ İl Özel İdare’nin rakipleri ise Mersin Yenişehir İdman Yurdu, Şırnak İdman Yurdu ve Van Büyükşehir Belediye oldu.