Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare, başantrenör Mehmet Özkan’ın görevine devam ettiğini açıkladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare, başantrenör Mehmet Özkan’ın görevine devam ettiğini açıkladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde son iki maçını kaybeden Elazığ İl Özel İdarede başantrenör Mehmet Özkan’la yolların ayrılacağı yönünde iddialar kamuoyunda konuşulmaya başladı. Bunu üzerine bordo-beyazlı kulüpten bir açıklama geldi ve Özkan’la yola devam edildiğibildirildi. Yapılan açıklamada, ’’Son günlerde sosyal medyada başantrenörümüz Mehmet Özkan ile ilgili olarak ’Kulüple ilişkisi kesilmiştir, yeni teknik sorumlu arayışı vardır’ şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamakta olup antrenörümüz ve teknik heyetimizle beraber yola devam edeceğimizi belirtmek isteriz. Sezona Federasyon Kupasında final oynayarak güzel bir başlangıç yapan takımımız son iki maçında puan kaybetmesine rağmen şampiyonluk hedefi ile çalışmalarına devam etmektedir. Yaşanan sakatlıklar ve fiziksel yorgunluktan kaynaklı puan kayıplarını önümüzdeki maçlarda telafi edebilme potansiyeline sahip olan takımımızı desteklemek için seyircimizi 5 Kasım 2002 Cumartesi günü salonumuzda oynayacağımız Tarsus Belediyesi maçımıza bekliyoruz” denildi.