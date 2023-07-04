U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe maçlarına Elazığ İl Özel İdare, Erzurum grubunda çıkacak.

2022 - 2023 sezonu U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe grupları belli oldu. 2. kademe müsabakaları; 1. kademede grup birincisi olan 20 takımın katılımıyla 6’şar takımlı Kütahya-Aksaray gruplarında 11-14 Temmuz 2023 tarihlerinde ve 4’er takımlı Uşak-Erzurum gruplarında ise 12-14 Temmuz 2023 tarihlerinde olmak üzere toplam 4 grupta oynanacak. Final müsabakaları ise ikinci kademede grup birincisi olan 4 takımın katılımıyla eleme usulüyle yapılacak.

1. kademe maçları sonunda ikinci kademeye adını yazdıran Elazığ İl Özel İdare, ikinci kademe maçlarına Erzurum’da çıkacak. Elazığ İl Özel İdare’nin rakipleri Trabzon Ortahisar Kanuni Futbol, Anadolu Bingölspor ve Mardin Nusaybin Belediyespor oldu.