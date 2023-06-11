U15 Türkiye Şampiyonası 1. kademe maçlarına Erzincan’da çıkan Elazığ İl Özel İdare, grubunda oynadığı son maçta Sivas Belediyespor’a 2-0 yenilerek elendi.

U15 Türkiye Şampiyonası 1. kademe maçlarına Erzincan’da çıkan Elazığ İl Özel İdare, toplam 4 takımın yer aldığı grupta son maçını kaybederek organizasyona veda etti. İlk maçında BB. Erzurumspor ile golsüz berabere kalan, ikinci maçında ise Bingöl ekibini 5-1 yenen Elazığ ekibi, grubun son maçında Sivas Belediyespor U15 Takımı’na 2-0 yenilerek, turnuvaya veda etti.