Elazığ İl Müftülüğü Muharrem ayı münasebetiyle vatandaşlara aşure ikram etti.

Elazığ İl Müftülüğü Muharrem ayı münasebetiyle vatandaşlara aşure ikram etti.

Hacı Nazmi Camiinde vatandaşların ve yaz Kur’an kursu öğrencilerin de katılımıyla Muharrem ayı ve aşure günü etkinliği düzenlendi. İl Müftü Vekili Özer Cömert ve Şube Müdürü Şemseddin Aydoğdu’nun katıldığı aşure günü etkinliğinde Muharrem ayı ve aşurenin sağladığı birlik ve beraberliğe, manevi atmosferin önemine dikkat çekildi. Aşure günü ve Ehl-i Beyt sevgisinin öneminden bahseden Müftü Cömert, tarihte yaşanılan acı olayların kendilerini ayrıştırma yerine daha çok birleştirmesi gerektiğini, geçmişteki elim olaylardan gerekli dersleri çıkarmanın bir zorunluluk olduğunu, bu vesile ile başta Hz. Hüseyin olmak üzere bütün Kerbela şehitlerini hayırla yâd ettiğini ifade etti.

Etkinliğe Hacı Nazmi Cami ve Kur’an kursu görevlileri, yaz Kur’an kursu öğrencileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.