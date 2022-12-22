Elazığ içme suyu isale hattı 2. kısım işinde çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Çalışmanın tamamlanması ile Elazığ ve 4 beldenin içme ve kullanma suyu ihtiyacı sağlanacak.

Elazığ içme suyu isale hattı 2. kısım işinde çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Çalışmanın tamamlanması ile Elazığ ve 4 beldenin içme ve kullanma suyu ihtiyacı sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Bu çerçevede Elazığ içme suyu isale hattı 2. kısım işinde çalışmalar sürüyor. Çalışmaları devam eden Elazığ içme suyu isale hattı 2. kısım yapım işinin tamamlanması ile Elazığ’ın ve merkeze bağlı 4 beldenin içme ve kullanma suyu ihtiyacı sağlanacak. Toplam 39 kilometre uzunluğa sahip isale hattında 1 adet içme suyu deposu ve 3 adet terfi merkezinin bulunduğu kaydedildi. İş çerçevesinde 1 adet içme suyu deposu, 1 adet terfi merkezi ve toplam 23 kilometre uzunluğunda isale hattına ait farklı özellik ve çaplarda boruların imalatının tamamlandığı bildirildi.

Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla Elazığ il merkezi, Akçakiraz, Yazıkonak, Yurtbaşı ve Mollakendi beldelerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak.