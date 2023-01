Türkiye Jokey Kulübü Elazığ Hipodromunda Nisan ayında başlayacak yarışlar öncesinde hipodrom şantiye alanına çevrilerek bakım çalışmaları başlatıldı.

Türkiye Jokey Kulübü Elazığ Hipodromunda yeni sezon hazırlıkları yoğun bir tempoda devam ediyor. Nisan ayında başlayacak yarışlar öncesi hipodrom şantiye alanına dönüştürüldü. Rutin olarak yapılan pist, saha ve kum yenileme faaliyetlerinin yanında, değerli atların bulunduğu yaklaşık 500 dönüm alan üzerinde bulunan pansiyon alanlarının olduğu bölgedeki çalışmalar nisan ayında başlayacak olan yarış sezonuna hazırlanıyor.

2023 yarış sezonu için yapılan hazırlıkları değerlendiren Türkiye Jokey Kulübü Elazığ Hipodromu Müdürü Mehmet Demirçelik, “TJK uhdesinde zaten doğal süreçte yapılması gereken işlerimiz var. Bunlardan en önemlisi kuşkusuz pist kumunun yenilenmesi. Her yıl düzenli olarak yaptığımız bu işlem bizim rutinimiz. Fakat bu yıl daha bir yoğun çalışma temposu içerisine girdik. Ahır bloklarının dış cephe boyalarının ekonomik ömrünü tamamlamasından ve görselliğini yitirmesinden dolayı tüm ahır bloklarının dış cephesinde sıva tamiratları yapılarak boyalarının yenilenmesi devam etmekte olup hipodrom iş makinelerimiz için kapalı alana sahip araç parkı, depo ve araç ilgililerinin kullanacağı binanın inşaat işleri de tamamlanma aşamasına gelmiştir. Geçtiğiniz sezon çalışmalara başlanılan işlerin de sonuna doğru geldik. Hipodroma gelen at vanlarının güvenli ve sağlıklı bir şekilde at indirme bindirme işleri için at vanlarının hipodroma giriş güzergahını değiştirdik. At vanlarının zorunlu bir şekilde dezenfektan havuzundan geçerek giriş yaptığı bu alana yeni bir nizamiye binası, kauçuk zemin kaplaması olan at rampası, at vanları için otopark alanları ve at vanı yıkama yerleri inşa ettik’’ dedi.