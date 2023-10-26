Elazığ Hipodromu, cumhuriyetin 100. yılı nedeni ile Türk bayrakları ile donatıldı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Elazığ Hipodromu Türk bayrakları ile donatıldı. Pistin etrafı 100. yıl coşkusuyla süslenirken biniciler de at üzerinde Türk bayrakları taşıdı. Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik, cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla çalışmalara başladıklarını söyledi. Demirçelik, ‘’Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük bir özveri ile kurulan cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Bu çerçevede hipodromumuzu Türk bayrakları ile donattık. 28 Ekim 2023 Cumartesi günü Ankara Hipodromumuzda Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı koşularını düzenleyerek çeşitli etkinliklerle 100. yılımızı kutlayacağız. Bu vesile ile cumhuriyetimizin 100. yılının tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.