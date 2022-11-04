Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Elazığ Hipodromu, yapılan at heykelleri ile farklı bir estetik kazandı.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Elazığ Hipodromu, yapılan at heykelleri ile farklı bir estetik kazandı.

TJK Elazığ Hipodromu’nda yer alan heykel atölyesinde gönüllü personeller tarafından üretilen at heykelleri alandaki yerini almaya başladı. Hipodrom tarafından dökümü yapılan heykeller, Emekli Öğretim Üyesi Sanatçı Yaşar Sabri Şanlı’nın koordinesinde farklı bir estetik kazandı. Yurtbaşında bulunan Elazığ Hipodromunun giriş bölümüne belirli aralıklarla konular at heykelleri görenlerin ilgisini çekmeyi başardı. Günlerce süren çalışma neticesinde tamamlanan heykeller asıllarına birebir uygun şekilde tamamlanarak hipodroma sanatsal bir hava kazandırdı.

Elazığ Hipodromunda yürütülen çalışmayı değerlendiren çalışma koordinatörü Emekli Öğretim Üyesi Sanatçı Yaşar Sabri Şanlı, “Buradaki çalışma Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik’in isteğiyle ortaya çıkmış bir durum. Hipodromların doğasına uygun esas malzeme at. Burada elbette öne çıkması gereken sembol de bu olmalı. Gönüllü heykeltıraş olan Ali Çelik beyin önderliğinde, yine burada muhasebe şefi olarak çalışan ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğrencim olan Kaya Çetinkaya kardeşimizle heykellerin yapım işini tamamladık” dedi.