Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Su Topu Takımı, Bolu’da gerçekleştirilen Büyük Erkekler 1. Lig 2. Devre Müsabakalarını 5. olarak tamamladı.

2022-2023 Sezonu Büyük Erkekler 1. Lig 2. Devre müsabakaları Bolu’da gerçekleştirildi. Gençlik Spor Kulübü C grubu Su Topu Takımı Bolu’da düzenlenen 1. Lig 2. Devre Müsabakalarına katılarak ligi 5. olarak tamamladı. 2022-2023 Sezonunu Büyük Erkekler 1. Lig 2. Devre Müsabakalarında C Grubu’nda mücadele gösteren Gençlik Spor Kulübü Su Topu Takımı’nın 2023-2024 sezonunun başlamasıyla mücadelesine 1. ligden devam edeceği öğrenildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Gençlik Spor Kulübümüz C Grubu Su Topu Takımı’mız Bolu’da düzenlenen Büyük Erkekler 1.Lig 2. Devre Müsabakalarına katılarak müsabakada sonuna kadar mücadele ederek 1. Ligde kalmayı başardı. 1. Ligde mücadele eden Su Topu Takımımız bölgenin tek takımı aynı zamanda Elazığlı çocuklarımızla oynuyoruz transfer yapmadık sadece profesyonel liglerde Elazığlı çocuklarımızın mücadele etmesini istiyoruz. Gayret ve azim ile ilimize ve kulübümüze başarı getiren sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.